01 Февраля 2021
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единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

СМИ: "Единая Россия" назначила уполномоченных по выборам в регионах

Руководство партии "Единая Россия" выбрало своих уполномоченных по избирательным кампаниям в Госдуму в сентябре текущего года во всех регионах.

Среди них - депутаты, сенаторы и представители руководящих органов "ЕР". Всего 45 человек. Кому-то их них досталось по одному субъекту РФ, кому-то по несколько. Для действующих депутатов включение в такой список — знак, что партийное руководство поддерживает их переизбрание. Как говорят в партии, их кураторы "работают с протестной повесткой" и с другими выборными рисками.

При этом источник близкий к администрации президента, говорит, что в настоящее время уполномоченные просто "приглядывают" за кампаниями, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, на выборах в Госдуму, которые состоятся осенью текущего года, Кремль устроят явка в 45% и 45% голосов за "Единую Россию". По словам первого заместителя главы Администрации президента Сергей Кириенко, для отдельных регионов KPI может быть и ниже. 

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СМИ: "Единая Россия" назначила уполномоченных по выборам в регионах

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Теги: Единая Россия, выборы, Госдума



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