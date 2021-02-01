СМИ: "Единая Россия" назначила уполномоченных по выборам в регионах

Руководство партии "Единая Россия" выбрало своих уполномоченных по избирательным кампаниям в Госдуму в сентябре текущего года во всех регионах.

Среди них - депутаты, сенаторы и представители руководящих органов "ЕР". Всего 45 человек. Кому-то их них досталось по одному субъекту РФ, кому-то по несколько. Для действующих депутатов включение в такой список — знак, что партийное руководство поддерживает их переизбрание. Как говорят в партии, их кураторы "работают с протестной повесткой" и с другими выборными рисками.

При этом источник близкий к администрации президента, говорит, что в настоящее время уполномоченные просто "приглядывают" за кампаниями, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, на выборах в Госдуму, которые состоятся осенью текущего года, Кремль устроят явка в 45% и 45% голосов за "Единую Россию". По словам первого заместителя главы Администрации президента Сергей Кириенко, для отдельных регионов KPI может быть и ниже.