В челябинской деревне в результате столкновения "ВАЗа" и иномарки погибла женщина

31 января в Челябинской области в 15 часов в деревне Ужовка Сосновского района водитель "ВАЗ 2110" не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД области, в результате этого произошло столкновение с автомобилем "Хундай". В результате аварии женщина-пассажир "Лады" от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

По факту происшествия проводится проверка.

В этот же день смертельная авария произошла в Еманжелинском районе Челябинской области.