На трассе Челябинск - Троицк произошло смертельное ДТП

31 января в 18 часов в Еманжелинском районе Челябинской области прошло смертельное ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в Управления ГИБДД региона, авария случилась на трассе Челябинск - Троицк. Водитель "Тойота Камри" 1982 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Фольксваген Поло", которым управлял водитель 1971 года рождения. В результате происшествия водитель "Фольксвагена" скончался на месте ДТП.

По факту происшествия проводится проверка.