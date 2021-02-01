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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

На трассе Челябинск - Троицк произошло смертельное ДТП

31 января в 18 часов в Еманжелинском районе Челябинской области прошло смертельное ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в Управления ГИБДД региона, авария случилась на трассе Челябинск - Троицк. Водитель "Тойота Камри" 1982 года рождения  выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Фольксваген Поло", которым управлял водитель 1971 года рождения. В результате происшествия водитель "Фольксвагена" скончался на месте ДТП.

По факту происшествия проводится проверка.

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На трассе Челябинск - Троицк произошло смертельное ДТП

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Теги: Челябинск, ДТП



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