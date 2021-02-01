После акции в Москве завели очередное дело о перекрытии дорог

Следственные органы завели уголовное дело о воспрепятствовании движению транспорта и пешеходов во время акции протеста в Москве.

По делу в качестве свидетеля допросили исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Также на него составили протокол за неповиновение сотруднику полиции. Мужчине грозит до 30 суток ареста. По данным следствия, находясь в автомобиле, политик не реагировал на требования сотрудников полиции "открыть двери и выйти из машины".

Пивоваров был задержан вместе с главой Красносельского района Москвы Ильей Яшиным, пишет "Коммерсант".

Напомним, по итогам прошлой акции протеста в Москве также было заведено дело о перекрытии дорог.

В конце минувшего года ответственность по статье была ужесточена. Блокировка дорог считается преступлением, "если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических или юридических лиц".