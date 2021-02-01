01 Февраля 2021
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Политика За рубежом
Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Чешский президент допустил использование "Спутника V"

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" вполне могла бы использоваться в Чехии,

Как сообщил президент страны Милош Земан, глава Минздрава Чехии рекомендовал "Спутник V" к использованию. "Знаю, что "Спутником V" уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас", - отметил Земан.

По данным Земана, в Чехии ежедневно коронавирус уносит жизни около 150 человек. Как отметил президент, при необходимости он может обратиться к России "с просьбой о помощи", сообщает РИА "Новости".

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшие недели зарегистрируют более чем в 25 странах.

По его словам, в настоящее время вакцина зарегистрирована в 14 странах.

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Чешский президент допустил использование "Спутника V"

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Теги: Чехия, вакцина, коронавирус



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