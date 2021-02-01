Чешский президент допустил использование "Спутника V"

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" вполне могла бы использоваться в Чехии,

Как сообщил президент страны Милош Земан, глава Минздрава Чехии рекомендовал "Спутник V" к использованию. "Знаю, что "Спутником V" уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас", - отметил Земан.

По данным Земана, в Чехии ежедневно коронавирус уносит жизни около 150 человек. Как отметил президент, при необходимости он может обратиться к России "с просьбой о помощи", сообщает РИА "Новости".

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшие недели зарегистрируют более чем в 25 странах.

По его словам, в настоящее время вакцина зарегистрирована в 14 странах.