Исследование: фильм про "дворец" Путина посмотрели 17% россиян

Исследовательская компания Mediascope выяснила, что фильм российского оппозиционера Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки" до конца досмотрели 3,4 млн человек, что составляет 3% населения.

Фильм, который был опубликован 19 января и длится около двух часов, до 27 января посмотрели 21,2 млн россиян старше 12 лет (17% населения РФ). Речь идет о тех, кто посмотрел фильм-расследование целиком или кто включил его на несколько секунд.

Весь фильм до конца досмотрели 3,4 млн человек (3% населения России), выяснил Mediascope, сообщает РБК.

Видеоролик длится 1 час 52 минуты 50 секунд, на 1 февраля он набрал более 105,5 млн просмотров.

Напомним, в новом расследовании Алексея Навального говорится, что на мысе Идокопас находится "дворец Путина" – частная территория, которая, якобы, через номинальных владельцев фактически принадлежит президенту России. Сам Владимир Путин опроверг эту версию. Он заявил, что ни он, ни его родственники никогда юридически не владели этой недвижимостью.

30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.