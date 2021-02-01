01 Февраля 2021
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ОМОН, задержание, митинг (2021) | Фото: Накануне.RU

В ЕС осудили массовые задержания на акциях в России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о сожалении из-за массовых задержаний и применения силы в отношении россиян, которые принимали участие в акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального.

Боррель призвал Москву выполнять свои международные обязательства. "Люди должны иметь возможность осуществлять свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. Россия должна выполнять свои международные обязательства",— написал он в своем Twitter.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил власти России за их "жесткую" реакцию на протесты. По его словам, Вашингтон осуждает применение российскими властями "жесткой тактики в отношении мирных демонстрантов и журналистов".

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В ЕС осудили массовые задержания на акциях в России

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Теги: ЕС, протесты, задержания, Россия



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