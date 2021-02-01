01 Февраля 2021
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ОМОН (2021) | Фото: Накануне.RU

На акциях в России задержаны 60 сотрудников СМИ

На протестных акциях, которые прошли в России 31 января, были задержаны около 60 сотрудников СМИ, сообщает Союз журналистов России.

Отмечается, что большинство из них отпущены после проверки документов. По итогам мониторинга Союз намерен сделать выводы и, в случае необходимости, обратиться в правоохранительные органы по факту нарушений прав сотрудников СМИ.

31 января в России на акциях в поддержку Алексея Навального задержано 4567 человек по данным на 20.00 мск. Такие данные приводит ОВД-инфо.

Отметим, что на акциях 23 января задержанных было также более 4 тыс.

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На акциях в России задержаны 60 сотрудников СМИ

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Теги: журналисты, протесты



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