Минздрав исследует "Спутник V" на онкобольных

Исследование российского препарата от COVID-19 "Спутник V" на пациентах с онкологией планируется начать в течение месяца–полутора.

Как сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, в настоящее время ни в одной стране мира не начаты исследования по вакцинации онкологических больных. "Под контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко с Гинцбургом мы начинаем совместно протокол", - сказал он, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Как сообщалось, в России от коронавируса привились только 12% медиков, а готовы это сделать еще 10%. Таков результат опроса интернет-сообщества "Врачи РФ".

В опросе приняли участие 2265 медиков. Из них большинство (32%) ответили, что ждут результатов вакцинации на других людях и только после этого примут решение по себе.