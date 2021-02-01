01 Февраля 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Минздрав исследует "Спутник V" на онкобольных

Исследование российского препарата от COVID-19 "Спутник V" на пациентах с онкологией планируется начать в течение месяца–полутора.

Как сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, в настоящее время ни в одной стране мира не начаты исследования по вакцинации онкологических больных. "Под контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко с Гинцбургом мы начинаем совместно протокол", - сказал он, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Как сообщалось, в России от коронавируса привились только 12% медиков, а готовы это сделать еще 10%. Таков результат опроса интернет-сообщества "Врачи РФ".

В опросе приняли участие 2265 медиков. Из них большинство (32%) ответили, что ждут результатов вакцинации на других людях и только после этого примут решение по себе.

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Минздрав исследует "Спутник V" на онкобольных

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Теги: Спутник V, вакцина, коронавирус



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