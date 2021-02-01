Вашингтон осудил "жесткую тактику" в отношении российских протестующих

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил власти России за их "жесткую" реакцию на протесты, которые прошли 31 января по всей стране в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, Вашингтон осуждает применение российскими властями "жесткой тактики в отношении мирных демонстрантов и журналистов". Отмечается, что это происходит вторую неделю подряд, пишет "Коммерсант".

США призывают Россию освободить тех, кто "задержан за демонстрацию своих прав, включая Алексея Навального".

31 января в России на акциях в поддержку Алексея Навального задержано 4567 человек по данным на 20.00 мск. Такие данные приводит ОВД-инфо.

Отметим, что на акциях 23 января задержанных было также более 4 тыс.