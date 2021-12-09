Получить заветный код с высоким уровнем антител. В Госдуме доработают законопроект о QR-кодах перед вторым чтением

Россияне, переболевшие коронавирусом неофициально, вероятно, смогут получить QR-код при высоком титре антител. О такой возможность заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в эфире телеканала "Россия 24".

"Как будут поступать с людьми с антителами, наверное, наиболее сейчас волнующий вопрос. Бывает, что все члены семьи переболели вместе: трое получили ПЦР положительный, один не получил. Мы понимаем, что все болели ковидом, но у одного он (тест) был отрицательный", - отметил депутат.

Он заверил, что перед вторым чтением в Госдуме проработают все важные нюансы в законопроекте о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

"Сейчас первое чтение - основная концепция, ко второму чтению все эти нюансы, все эти "белые пятна" будут учтены, здесь никаких сомнений нет. Мы четко отдаем себе отчет о социальной значимости этих вопросов, видим, какой резонанс они вызывают в обществе. Поверьте мне, мы продумаем все досконально", - пообещал Хубезов.