Суд арестовал совладельца "Рив Гош" Стрельцову по делу о хищении 2,5 млрд

Бизнес партнера уже арестованного владельца "Рив Гош", генерального директора ООО "Биг бокс" Елену Стрельцову отправили под домашний арест до 7 февраля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Напомним, что Стрельцова проходит как обвиняемая по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Ранее Московский суд Петербурга также до 7 февраля арестовал совладельца сети "Рив Гош" и интернет-ритейлера "Юлмарт" Августа Мейера по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Ему вменяют два эпизода - хищение 1,428 млрд рублей и 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба городских судов.

По арест также попала и супруга Мейера - Инна Мейер.

"Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Елены Стрельцовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество – ред.) (два эпизода)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там также уточнили, что Стрельцова не признала своей вины.