Посетить КМЗ во время отпуска. В Курганской области задумались о развитии промышленного туризма

В Курганской области намерены развивать промышленный туризм путем открытия туров на крупнейшие предприятия региона. Во время отпуска туристам предложат посетить Курганский машиностроительный завод (КМЗ), "Курганприбор", "Велес" и другие компании.

"Какие виды и направления туризма мы будем развивать и поддерживать: безусловно, рекреационные, паломнические, археолого-исторические. Ну и благодаря агентству стратегических инициатив мы вошли в качестве акселератора обучения именно по промышленному туризму. Отобрали наши предприятия - КМЗ, "Курганприбор", "Зауральские напитки", "Велес" и так далее, которые вошли в эту программу. От АСИ сегодня мы проводим тур, смотрим готовность наших предприятий уже непосредственно проводить те туристические туры, которые мы запланировали в ближайшее время. На самом деле, работа идет, несмотря на те ограничения, которые у нас присутствуют, и на пандемию", - рассказал на региональном форуме предпринимателей "вКУБе 2021" замгубернатора региона по экономической политике Владимир Архипов.

Он также заявил о постоянном росте грантовой поддержки проектов внутртуризма. Так еще в 2019 году на нее выделялось 5-6 млн рублей, что значительно ниже сегодняшней цифры в 20 млн.

"Сегодня я посмотрел проекты на конкурсный отбор на комиссию - около 25 хороших качественных проектов у нас есть, я попросил дополнительное финансирование, думаю, мы к 13 декабря выйдем уже на непосредственное решение комиссии и поддержим максимальное количество проектов. И примерно, наверное, 35 млн рублей мы согласуем и выделим как раз на реализацию проектов", - подытожил Архипов.