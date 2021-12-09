09 Декабря 2021
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Суд арестовал советника департамента Минобороны на два месяца

Басманный суд Москвы назначил советнику управления департамента Минобороны Александру Лопатину домашний арест сроком на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Булыгину.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Лопатина Александра Михайловича", - сказала она, уточнив, что под арестом Лопатин пробудет до 7 февраля 2022 года.

Напомним, что Лопатин был задержан в Москве сегодня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сотруднику Минобороны грозит до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Ранее сообщалось, что Главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело о рекордной в истории Минобороны взятке. Ущерб по уголовному делу экс-чиновников, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей.

 

Теги: Лопатин, Минобороны. взятка, суд, арест



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