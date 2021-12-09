В День героев Отечества на УВЗ прошел показ фильма "Подольские курсанты". Один из героев стал заслуженным уралвагонзаводцем

В День Героев Отечества на "Уралвагонзаводе" во Дворце культуры имени И.В. Окунева прошел специальный показ картины «Подольские курсанты» для молодых заводчан и их наставников, ветеранов производства, студентов и кадетов школы №13, передает корреспондент Накануне.RU. На трансляции фильма присутствовали продюсеры: заслуженный артист РФ Игорь Угольников и основатель крупнейшего в России частного музея военной техники Вадим Задорожный. Также присутствовали начальник ГАБТУ МО РФ в 1990-2000-х годах, заслуженный уралвагонзаводец, генерал-полковник Сергей Маев и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралвагонзавода", в числе почетных гостей на просмотре была Ирина Николаевна Ожиганова - дочь Николая Яковлевича Чуркина, который был в числе 3000 подольских курсантов, что 12 дней в октябре 1941 года героически сражались на Ильинском рубеже под Москвой, сдерживая натиск фашистов. Ему было всего 16. Он прибавил себе несколько лет, чтобы попасть в училище. Закончив войну в Австрии, Николай Яковлевич с семьей в 1946 году приехал в Нижний Тагил. На "Уралвагонзаводе" он прошел путь от кладовщика до начальника механосборочного производства. Его жена много лет проработала врачом 1-й горбольницы. Дочери Ирина и Светлана пошли по ее стопам. Сегодня на заводе трудятся племянники Чуркина.

Чуркин уже ушел из жизни, но в День Героев Отечества по инициативе представителей трудового коллектива УВЗ ему было присвоено звание «Заслуженный уралвагонзаводец». Почетную награду вручили его дочери, которая передала в выставочный комплекс "Уралвагонзавода" фотографии и документы из семейного архива.

"Когда мне позвонили и пригласили на это мероприятие, я заплакала. Все сведения о папе я собираю и храню, мне все важно и интересно: и про войну, и про завод, и про родной Нижний Тагил. Эту память и чувства я передаю внукам и племянникам. Сюда папу уговорила приехать мама, но при этом его очень привлекала работа на Уралвагонзаводе. Наверное, потому, что подольское училище было артиллерийским, и он хотел связать свою жизнь с военной техникой. У него было множество интересов, но главным была работа: она всегда была на первом месте, мы, дети, его практически и не видели дома. После выхода на пенсию он прожил всего несколько лет - не смог без работы, - рассказывает дочь Николая Чуркина Ирина, доктор медицинских наук, профессор кафедры патологической анатомии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова и Санкт-Петербургского медицинского государственного университета.

"Хочу сказать слова благодарности Александру Потапову, который организовал сегодняшнее мероприятие. В 2023 году наша студия «ВоенФильм» будет готовить большую картину о Курской дуге. Мы знаем, насколько сильно история этой битвы связана с историей вашего завода, сколько танков было выпущено вашим предприятием, сколько экипажей отсюда отправилось на фронт. И мы хотим, чтобы ваши Т-34 вместе с молодыми экипажами, молодыми работниками предприятия, приняли участие в съемках нового фильма на Курской дуге", - рассказал Игорь Угольников.

"Огромен вклад в Победу тех, кто жил и работал в Нижнем Тагиле. Ваши предки – это люди, которые создавали самые лучшие танки Т-34", – обратился к собравшимся Вадим Задорожный.

"Я сегодня счастливый человек. Потому что мы вместе смотрим и чувствуем историю, и каждый из нас проживает ее. Если мы будем так относиться к нашей истории, то у нас совершенно точно есть и настоящее, и славное будущее. Мы в вас верим, мы вас ценим, и хочется, чтобы все было хорошо. Главное, чтобы не было войны", - обратился к молодому поколению в зале Александр Потапов.

Отметим, что культурное событие прошло по инициативе генерального директора Концерна «Уралвагонзавод» Александра Потапова.