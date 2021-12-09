09 Декабря 2021
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Происшествия За рубежом
(2019) | Фото: форум Утро

Создатель игровых приставок Nintendo Масаюки Уэмура ушел из жизни

Масаюки Уэмура, известный как создатель игровых приставок от японской компании Nintendo скончался в возрасте 78 лет, сообщает агентство Киодо.

О трагедии стало известно сегодня, несмотря на то, что смерть датируется понедельником. О причинах кончины не сообщается.

Напомним, что Масаюки Уэмура работал в компании с 1971 года и отвечал за разработку игровых консолей Nintendo Entertainment System (NES) и Super Nintendo Entertainment System (SNES). После ухода в 2004 году Уэмура устроился преподавателем в университет Рицумейкан в Киото.

Теги: смерть, игровая приставка Nintendo, Масаюки Уэмура



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