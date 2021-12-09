09 Декабря 2021
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Общество В России
Спинальная мышечная атрофия, СМА, &quot;Золгенсма&quot; (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

В РФ зарегистрирован самый дорогой в мире препарат - лекарство от СМА

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) для детей "Золгенсма". Информация об этом появилась в Государственном реестре лекарственных средств.

Сейчас в России СМА лечат только иностранными препаратами – "Спинразой" и "Рисдипламом". Одна инъекция "Спинразы" стоит $125 тыс.

Препарат "Золгенсма" до регистрации применялся в особых случаях. Это самое дорогое лекарство в мире (соответствующий рекорд отмечен в Книге рекордов Гиннеса) – более $2 млн. Достаточно одноразового введения препарата, чтобы ребенок выздоровел.

Теги: сма, золгенсма, минздрав



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