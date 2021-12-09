Кремль: Россия направит вирусологов и врачей в ЮАР для борьбы с "омикроном"

09 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
Делегация федеральных экспертов работает в Югре (2020) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Кремль: Россия направит вирусологов и врачей в ЮАР для борьбы с "омикроном"

В самое ближайшее время в ЮАР будут направлены группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологическая лаборатория и другое медицинское оборудование, сообщают в пресс-службе Кремля. Такое решение стало результатом телефонного разговора главы государства Владимира Путина и президента Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой.

Темой разговора стало взаимодействие двух стран в ситуации с появлением нового штамма коронавируса "омикрон". Рамафоза выразил признательность за готовность РФ тесно сотрудничать в противоэпидемическом направлении.

Напомним, что на 7 декабря 24 россиянина, вернувшиеся из ЮАР, были госпитализированы с коронавирусом или его симптомами. Известно, что у двоих из них подтвержден омикрон-штамм COVID-19, у других штамм пока устанавливается.

В это же время в Уральской ассоциации туризма оценили, как выявление нового штамма скажется на заграничном турпотоке в ближайшее время.

Теги: коронавирус, омикрон, ЮАР,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7503

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети