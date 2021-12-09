Кремль: Россия направит вирусологов и врачей в ЮАР для борьбы с "омикроном"

В самое ближайшее время в ЮАР будут направлены группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологическая лаборатория и другое медицинское оборудование, сообщают в пресс-службе Кремля. Такое решение стало результатом телефонного разговора главы государства Владимира Путина и президента Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой.

Темой разговора стало взаимодействие двух стран в ситуации с появлением нового штамма коронавируса "омикрон". Рамафоза выразил признательность за готовность РФ тесно сотрудничать в противоэпидемическом направлении.

Напомним, что на 7 декабря 24 россиянина, вернувшиеся из ЮАР, были госпитализированы с коронавирусом или его симптомами. Известно, что у двоих из них подтвержден омикрон-штамм COVID-19, у других штамм пока устанавливается.

В это же время в Уральской ассоциации туризма оценили, как выявление нового штамма скажется на заграничном турпотоке в ближайшее время.