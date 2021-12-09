У заразившихся "омикроном" россиян наблюдается легкое течение COVID-19

Два россиянина, вернувшиеся из ЮАР и заразившиеся "Омикрон"-штаммом коронавируса, переносят болезнь в легкой форме. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Тесты других пассажиров, которые прилетели тем же рейсом, еще расшифровываются, пишет "Интерфакс".

8 декабря сообщалось, что 24 россиянина, вернувшиеся из ЮАР, госпитализированы с коронавирусом или его симптомами. У двоих из них подтвержден омикрон-штамм COVID-19.

Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием прибывающих из-за границы россиян. С 26 ноября обследовано уже более 5 тысяч человек, сообщила глава ведомства Анна Попова.