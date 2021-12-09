В Екатеринбурге бывшего антикоррупционера Владимира Нечаева признали виновным в коррупции

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему начальнику отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Владимиру Нечаеву. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, напомнив, что именно сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Нечаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки через посредника, совершенное с вымогательством взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что под руководством осужденного проводилась проверка в отношении юридического лица, в рамках которой были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организации. В тот год руководитель организации через посредника передал полицейскому 2,5 млн рублей, 1,5 млн из которых были получены Нечаевым - остальное посредникам. За эту сумму в отношении юридического лица были прекращены проверочные мероприятия и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Позже произошла совершенно противоположная ситуация. Проверяя одного из юрлиц, Нечаев осознал, что в действиях последнего отсутствует состав преступления и прибегнул к вымогательству. Для получения 2 млн рублей оперуполномоченный отделения ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу, действуя совместно с Нечаевым, оказывал психологическое давление на директора предприятия.

"В апреле 2017 года приисканный посредник неоднократно предлагал директору предприятия передать ему взятку для сотрудников полиции в размере 2 млн. рублей за прекращение проверочных мероприятий, на что директор предприятия был вынужден согласиться. При встрече директор предприятия передал в качестве первой части взятки денежные средства в размере 1 млн. рублей, после чего посредник был сразу же был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Необходимо отметить, что Нечаев в течение нескольких лет скрывался от следствия, покинув г. Екатеринбург, был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск. В сентябре 2020 года сотрудниками полиции он был задержан в г. Москва", - рассказали в прокуратуре.

В апреле 2018 года оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу был приговорен к лишению свободы. Аналогичный приговор ждал и других посредников в передаче взятки в сентябре того же года. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде Нечаев свою вину не признал.

В ходе судебных разбирательств, гособвинение настаивало на лишении свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима, а также лишении права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет, с лишением специального звания "майор полиции", со штрафом в размере 5-кратной суммы взятки.

Вместо этого суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет, с лишением специального звания "майор полиции", со штрафом в размере 3-кратной суммы взятки.

Приговор не вступил в законную силу.