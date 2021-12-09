Ведущий советник департамента Минобороны задержан по делу о крупной взятке
В Москве задержан ведущий советник департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Сумма не уточняется.
Военные следователи проводят с задержанным оперативно-следственные действия. В суд поступило ходатайство следствия об аресте Лопатина.
Сотруднику Минобороны грозит до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
Ранее сообщалось, что Главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело о рекордной в истории Минобороны взятке. Ущерб по уголовному делу экс-чиновников, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей.