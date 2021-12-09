09 Декабря 2021
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Происшествия Москва
серая зарплата взятка конверт деньги (2010) | Фото: www.gs.by

Ведущий советник департамента Минобороны задержан по делу о крупной взятке

В Москве задержан ведущий советник департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Сумма не уточняется.

Военные следователи проводят с задержанным оперативно-следственные действия. В суд поступило ходатайство следствия об аресте Лопатина.

Сотруднику Минобороны грозит до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Ранее сообщалось, что Главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело о рекордной в истории Минобороны взятке. Ущерб по уголовному делу экс-чиновников, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей.

Теги: минобороны, взятка



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