В МИД РФ заявили о риске повторения Карибского кризиса

Отношения с США могут дойти до ситуации, схожей с Карибским кризисом, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем", - приводят "Известия" слова Рябкова.

По его словам, это будет провалом внешней политики, но время договориться о нерасширении НАТО на здравой основе еще есть.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россию не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО. "Потому что за этим безусловно последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия. Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны. Хотя до сих пор в течение десятилетий НАТО приближалось к нашим границам. У нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО. Но уже на украинской территории", - сказал Путин.