Самолет с десантниками совершил вынужденную посадку в Псковской области

Летчик ВКС России спас легкий военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, совершив вынужденную посадку вне аэродрома, сообщает Минобороны.

Инцидент произошел в Псковской области. На аэродроме Кресты проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений ВДВ.

У самолета с десятью десантниками и тремя членами экипажа на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя. Самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость.

Летчик смог приземлить борт на неподготовленную площадку. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил.