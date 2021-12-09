09 Декабря 2021
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Политика В России
Коллаж, QR-код в кафе, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Севастополя поддержали законопроект о QR-кодах, но попросили учесть "бессимптомников"

Заксобрание Севастополя на заседании большинством голосов поддержало законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

"За" проголосовали 15 парламентариев, "против" - четыре, двое воздержались, сообщает "Интерфакс".

Вместе с тем, депутаты обратились к Госдуме и правительству РФ "по вопросу совершенствования положений" этого законопроекта.

Так, предлагается учитывать также тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно. В связи с этим Заксобрание предлагает "активизировать работу по определению достаточного защитного уровня антител, а также закрепить нормативным правовым актом данный показатель как основание для получения в дальнейшем сертификата".

Кроме того, депутаты предложили ввести механизм санкций за злоупотребления личной информацией при проверке QR-кода.

Теги: севастополь, законопроект о QR-кодах



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