Путин: Закон о СМИ-иноагентах не обсуждался с профессиональным сообществом – это надо исправить

Закон о СМИ-иноагентах нужно обсудить с профессиональным сообществом, считает президент России Владимир Путин. Он согласился с членом Совета по правам человека при главе государства и главредом "Московского комсомольца" Павлом Гусевым, который раскритиковал спешку при принятии закона парламентом.

"Закон о СМИ-иноагентах является одним из самых спорных из принятых в последнее время Госдумой. Он стал большой бедой, бедствием для российских журналистов", - заявил президенту Гусев.

"Все поражены, что в спешке этот закон не обсуждался с журналистами. Ведь существует закон о СМИ, который достаточно полно говорит о жизни прессы, есть Роскомнадзор, который это все контролирует. Мы должны что-то делать с этим законом. Должны быть предупреждения, а Минюст вносит в список и все. Это вызывает сомнения в происходящем. Также мы не понимаем, почему нет судов по этому поводу – почему суды не решают вопрос о таком статусе. Нет возможности обжалования этих решений. Не предусмотрен и механизм снятия статуса СМИ-иноагента. Многие журналисты ездят на конгрессы, получают призы, участвуют в программах иностранных. Мы так журналистов фактически исключаем из международной деятельности – иначе объявят иноагентом. Дошло до того, что маркируются иноагенты в соцсетях. Журналистка должна помечать фотографии, где она наряжает елку с ребенком. Есть какие-то пределы. Нужно создать отдельную рабочую группу по решению проблем этих с включением ключевых комитетов Госдумы и СФ, СПЧ и СЖР", - заявил Гусев.

Путин счел, что пример с маркировкой фотографий журналистов-иноагентов в соцсетях "является комичным".

"Но совершенно избыточная реакция очевидна. Конечно, на это следует обратить внимание. Документ не обсуждался с профессиональным сообществом – эту работу обязательно нужно провести", - уже серьезно отметил Путин. "Давайте мы вернемся к этому, с профессиональным сообществом поработаем", - добавил президент.

При этом он попытался указать, что с российскими журналистами за рубежом обращаются так же: "Наши СМИ за границей объявляют иноагентами, им грозит тюремное заключение, их вызывают в суды. Нам надо защитить себя от вмешательства в наши внутренние дела со стороны. Это тонкая работа такая".