Мишустин пообещал выделить 44,6 млрд рублей на производство авиадвигателя ПД-35

Правительство в текущем году выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на разработку и производство авиадвигателя ПД-35.

Об этом сообщил глава кабина Михаил Мишустин. Премьер-министр сегодня посетил завод "Пермские моторы", который входит в ОДК (принадлежит ГК "Ростех").

На совещании о ходе реализации проектов в области авиадвигателестроения Мишустин сообщил: "Мы накануне долго обсуждали с президентом подход к двигателестроению, к тому, что необходимо сделать. И хочу сказать, что по его поручению мы сегодня привезли вам хорошую новость: правительство выделит в текущем году дополнительно 44,6 млрд рублей на разработку и производство уникального двигателя ПД-35".

Также премьер подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для продвижения ПД-35 на китайском рынке.

"Сколько примерно емкость рынка? Примерно 1 тыс. 100 самолетов в Китае. Умножаем на два, если я правильно считаю, 2 200. Это уже рынок, за который надо бороться", – цитирует Мишустина ТАСС.

Моторы ПД-35 планируется устанавливать на перспективные широкофюзеляжные дальнемагистральные и тяжелые транспортные самолеты, такие, как МС-21.

В прошлом году Путин во время совещания с Мишустиным заявил, что двигатель ПД-35 должен быть готов к 2027 году.