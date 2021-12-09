В Челябинске установили подозреваемого в краже решеток ливневой канализации с новой дороги

В Челябинске становили подозреваемого в краже решеток ливневой канализации на улице Конструктора Духова, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов, в отношении мужчины проводятся следственно-оперативные действия.

"Все решетки были сданы в пункт приема металлолома, который тоже теперь известен. С ними работает полиция", - отметил он.

Дорога по улице Конструктора Духова была построена в этом году, но подрядчик "АрСак" не завершил работы по благоустройству, поэтому объект не принят в муниципальную казну. Эта дорога была построена к новой школе для безопасности детей. В ноябре с дороги украли 35 решеток ливневой канализации. Возбуждено уголовное дело.

Ранее было похищено десять решеток. Они были восстановлены и приварены, но это не помогло.

Сегодня подрядчик вместо украденных чугунных решеток установил полимерные конструкции, чтобы не допустить повторных фактов хищения.