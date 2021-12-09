Адвокат заявил, что стрелок из МФЦ не готовился к преступлению заранее

Суд арестовал до 7 февраля 2022 года бывшего военнослужащего Сергея Глазова, устроившего стрельбу в московском МФЦ.

Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

По словам адвоката, Глазов раскаивается и не намерен обжаловать арест, передает ТАСС.

Также защитник сообщил, что задержанный не готовился к преступлению заранее. Причиной применения им оружия стала просьба надеть маску.

Напомним, 7 декабря мужчина зашел в помещение МФЦ, расположенное на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. От полученных повреждений два человека погибли на месте. Пострадали трое, среди них - ребенок.

Ранее сообщалось, что Глазов на учете у психиатров и в наркодиспансерах не состоит, не имеет судимостей. На него не зарегистрировано никакого оружия.