Путин пообещал "постараться не принимать опрометчивых решений" в отношении QR-кодов

Президент России Владимир Путин считает, что в вопросе о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах "нужно действовать аккуратно, вежливо".

В ходе заседания совета по правам человека при президенте России главе государства доложили о серьезных противоречиях, которые порождает в обществе введение QR-кодов и, в частности, законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.

"Сертификаты о вакцинации – это всего лишь подтверждение вакцинации, по этому пути идут все страны, которые могут вакцинировать своих граждан. Здесь надо действовать аккуратно, вежливо, вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной", - начал президент.

Он отметил, что "есть люди, которые против прививок и против любых ограничений". "А есть те, кто прививается и требует от властей огородить их от тех, кто не привит", - добавил Путин.

"Перед тем, как принимать ограничения, мы должны посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, но обеспечить охрану здоровья. Но в значительной степени закон носит рамочный характер, и дополнительно в регионах должен быть проработан. В любом случае, никаких опрометчивых решений постараемся не допустить", - заключил Путин.

Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил внести коррективы в проектируемый законопроект: он предложил выдавать QR-коды всем обладателям антител к коронавирусу, а также наравне с QR-кодами принимать ПЦР-тесты.