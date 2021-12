Власти Екатеринбурга пообещали в уборке города опираться на исследования и эффективные технологии

Старший научный сотрудник Института геологии и геохимии имени академика А.Н. Заварицкого Уральского отделения РАН и Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Андриан Селезнев рассказал, как развивались исследования образования загрязнения городской среды, результаты которых были включены в стратегический план развития уральской столицы.

Как сообщил Селезнев официальному порталу Екатеринбурга, в 2017 году город стал пилотной площадкой для отработки методики исследования. В следующие два года авторский коллектив, куда вошли Илья Ярмошенко, Георгий Малиновский, Елена Баглаева и сам Андриан, расширил изыскания. В итоге были проведены полевые ландшафтные исследования в жилых районах Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Тюмени, Челябинска и Мурманска.

Их результаты опубликованы в статье "Изучение формирования и распространения загрязнений городской среды" (A Landscape Study of Sediment Formation and Transport in the Urban Environment). Именно об этих исследованиях Андриан Селезнев рассказал президенту РФ Владимиру Путину в рамках конгресса молодых ученых, который в эти дни проходит на площадке парка науки и искусства "Сириус".

Если говорить про некий рейтинг, то Екатеринбург в данном исследовании занимает от средней до лидирующей позиции, однако сам ученый считает, что сравнение в данном случае некорректно. По его словам, научное изыскание учитывает большое количество вариативных факторов: начиная от разного географического положения и климатических условий и до бюджетной обеспеченности различных территорий.

Целью работы является выявление конкретных, в зависимости от территории, факторов формирования и распространения загрязнений в городской среде, что в перспективе позволит дать индивидуальные для каждого города рекомендации. Например, в Екатеринбурге одним из результатов применения исследования на практике стало обустройство технических тротуаров, которые препятствуют попаданию пыли и грязи с газонов на проезжую часть, а значит, и распространению загрязнения транспортным потоком.

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов отметил, что, учитывая сложное взаимодействие природы, людей и техносферы, разработка научных основ управления городской окружающей средой является одной из важных составляющих формирования политики в сфере благоустройства. Результаты исследований 2017 года были учтены при доработке стратегического плана развития Екатеринбурга.

"Мы и дальше будем опираться на исследования ученых, чтобы выбирать наиболее эффективные технологии, которые позволят сделать наш город еще чище", - пообещал Бубнов.