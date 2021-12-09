Музей крестьянского быта и семейные лыжи. В Тюмени наградили лучшие соцпроекты года

В Тюмени наградили участников и победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года — 2021". Ежегодно всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства проводится Министерством экономического развития РФ, президентской платформой "Россия – страна возможностей" и Российским государственным социальным университетом в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это позволяет определить лучшие практики и методики решения социальных проблем общества.

"Мы очень рады видеть среди победителей уже знакомые нам проекты и не только – многих мы открыли для себя именно сегодня, — комментирует событие Юлия Мясникова, начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области. — За некоторыми проектами мы наблюдаем еще со Школы социального предпринимательства, которая проходит в регионе с 2017 года при поддержке правительства Тюменской области. Участие в конкурсе — это следующий этап, означающий становление и рост проектов".

Высшей награды на региональном этапе удостоены проекты в следующих номинациях:

— Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере: Нестерова Инна Александровна. Проект — "Музей истории крестьянского быта в д. Насекина".

— Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания: Левинова Анастасия Александровна. Проект — "Семейная перезагрузка: лыжи и ролики".

— Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья: Козлова Анастасия Анатольевна. Проект — "Флоат центр (спа-программы)".

— Лучший социальный проект некоммерческой организации сфере дополнительного образования и воспитания детей: Константинов Константин Юрьевич, АНО ПОКМСМ "РАЗВИТИЕ". Проект — "Коррекционно-обучающая программа для детей с ОВЗ "Я создаю!"".

— Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания: Турнов Сергей Вячеславович. Проект — "Служба транспортировки "Медгарант"".

— Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей: Васютина Евгения Юрьевна. Проект — "Кулинарная студия "Сладкий Лев"".

— Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий: Быстров Егор Валерьевич, НКО "Тюменский областной фонд развития муниципальных образований". Проект — "Школа ТОС".

— Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта: Арутюнян Артур Арутюнович ООО "Тюменский центр кинезитерапии". Проект — "Здоровые родители".

— Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма: Чаплинская Татьяна Валерьевна. Проект — "Конный клуб "Пегас" на базе работающей страусиной фермы".

— Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении: Микрюкова Ирина Викторовна, генеральный директор ООО "Тюменское предприятие инвалидов по зрению". Проект – "Трудоустройство инвалидов на производстве".

Проекты-победители примут участие в федеральном этапе конкурса. Еще три проекта-участника конкурса рекомендованы к участию в федеральном этапе:

— Проект "СТОП COVID-19", РОО "Тюменский атлетический клуб "Антей"";

— Проект "Прокачай свою бабушку", ЧУ "Кризисный центр для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, "Герда"".

— Проект "Сеть социально-благотворительных магазинов "Лафф-ка"". ООО "Социальное предприятие "Лаффка"".

Участники и победители конкурса награждены дипломами и памятными призами.

Организатор регионального этапа конкурса — центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке правительства Тюменской области и регионального центра "Семья".