Спикер тюменской облдумы извинился за сравнение невакцинированных с шахидами

Спикер тюменской облдумы Сергей Корепанов извинился за то, что на заседании парламента сказал, что "невакцинированные жители опаснее шахидов", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Комментируя ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Тюменской области на третьем заседании думы седьмого созыва 25 ноября 2021 г., я довольно эмоционально высказался в адрес людей, отказывающихся от вакцинации, крайне неудачно подобрал выражение. Ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, жизнь и здоровье наших земляков остаётся под угрозой. Опасная инфекция подобралась очень близко ко всем нам, за последнее время ушли из жизни многие мои товарищи, в семьях моих друзей и коллег много невосполнимых утрат. Конечно же, это не оправдывает чрезмерную резкость моего высказывания. Я очень сожалею о случившемся, своими словами никого не хотел обидеть", - написал Корепанов в своём Instagram.

Напомним, 26 ноября депутаты тюменской облдумы большинством голосов поддержали федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. "За" выступили 38 депутатов, четверо проголосовали "против", не стали голосовать три человека. Законопроект устанавливает запрет на посещение общественных мест без QR-кодов. Сообщается, что цель этих изменений - снизить нагрузку на систему здравоохранения и создать единый подход для всех регионов РФ в вопросе борьбы с коронавирусом. Регионы должны представить свои отзывы на поправки до их рассмотрения в Госдуме. Во время заседания Сергей Корепанов заявил, что "невакцинированные люди опаснее шахидов", после чего оскорбленные жители областной столицы подготовили коллективное обращение в комиссию по вопросам депутатской этики, а также в следственный комитет.