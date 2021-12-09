09 Декабря 2021
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Общество В России
замок дверь камеры тюрьма задержан (2011) | Фото:nakanune.ru

Путин выступил за принятие "системных мер" в отношении пыток в колониях

Президент России Владимир Путин сегодня выслушал доклад от Совета по правам человека при главе государства о случаях пыток в российских колониях.

Член СПЧ Ева Меркачева рассказала о проверках, проведенных советом, и результатах визитов в колонии.

"Члены СПЧ объехали несколько колоний. Мы получили массу свидетельств о пытках и издевательствах. У пыток есть три причины: получение признаний, вымогательство денег и устрашение и ломка заключенных. И раньше были сигналы о пытках. Но до получения видеосвидетельств никто заключенным не верил. На скамье подсудимых оказывались только исполнители, но не организаторы. Наказаны должны быть все: руководители колонии, следователи, прокуроры", - сообщила Меркачева.

Она попросила внести в УПК отдельную статью о пытках: "Все дела о пытках должен расследовать центральный аппарат СКР. Многие заключенные говорили о пытках только нам, потому что не доверяют прокуратуре и ОНК. А члены СПЧ не могут проверять колонии без согласия ФСИН и других органов".

"Прошу обратить внимание на иркутские пытки. Там пострадавшие проходят одновременно и как обвиняемые по делу о бунте в колонии. Значит, что-то было не в порядке в этом тюремном королевстве, что начался бунт", - отметила Меркачева.

Она также обратила внимание на переполненные СИЗО: "Каждый четвертый человек за решеткой – не осужденный. По ним нет решения суда, почему они в тюрьме? Врачи по делу репродуктологов сидят, ректор Шанинки – в тюремной больнице, примеров масса. Надо рекомендовать судам вместо арестов использовать современные средства слежения".

Президент в ответ сообщил, что в курсе ситуации с пытками и следит за ней. По его словам, сейчас как раз центральный аппарат СКР и занимается этим вопросом. "Здесь, конечно, нужны и системные меры. Совет Федерации уже начал работу над изменением законодательством по части пыток. Над этим работают", - отметил Путин.

Он выступил также за более широкое применение других форм ограничения свободы: "Засаживать человека за решетку часто совершенно неоправданно, я с вами совершенно согласен".

"Чего там комментировать – все правильно вы говорите", - подытожил Путин.

Теги: пытки, колонии, фсин, спч, ева меркачева



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