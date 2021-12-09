Билл Гейтс: Думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году

Острая фаза пандемии коронавируса завершится в следующем году, считает основатель Microsoft Билл Гейтс.

"Я надеюсь, что конец [пандемии] не за горами", — написал он в своем блоге.

Бизнесмен отметил, что на ослабление пандемии не повлияет ни появление новых штаммов, ни недостаточные темпы вакцинации.

По мнению Гейтса, новый штамм "омикрон" вызывает беспокойство, но сейчас страны намного лучше подготовлены, чтобы сдержать его распространение.

В ноябре основатель Microsoft допустил, что коронавирус станет менее опасным к лету следующего года. По его мнению, к этому времени смертность от COVID-19 и общий уровень заражения могут снизиться ниже показателей по сезонному гриппу, в случае, если не появится более опасных штаммов.

Также, по словам бизнесмена, этому поспособствуют всеобщая вакцинации от COVID-19, выработка естественного иммунитета и появление эффективных препаратов для лечения коронавируса.