На Южном Урале задержали подозреваемых в краже аккумуляторов с предприятия

В Еткульском районе задержали подозреваемые в краже аккумуляторов с предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился директор одного из предприятий района. Полицейские задержали ранее судимых местных жителей. Они рассказали, что ночью проникли в гараж, вскрыв кусачками навесной замок, и сняли с тракторов аккумуляторы, чтобы продать. Ущерб составил 75 тыс. рублей.

В настоящий момент похищенное изъято и возвращено владельцу.