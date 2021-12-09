09 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

На Южном Урале задержали подозреваемых в краже аккумуляторов с предприятия

В Еткульском районе задержали подозреваемые в краже аккумуляторов с предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился директор одного из предприятий района. Полицейские задержали ранее судимых местных жителей. Они рассказали, что ночью проникли в гараж, вскрыв кусачками навесной замок, и сняли с тракторов аккумуляторы, чтобы продать. Ущерб составил 75 тыс. рублей.

В настоящий момент похищенное изъято и возвращено владельцу.

Теги: кража, предприятие, уголовное дело,



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