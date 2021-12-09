Владельца "Рив Гош" и "Юлмарта" арестовали по делу о хищении 2,3 миллиарда рублей

Московский суд Петербурга до 7 февраля арестовал совладельца сети "Рив Гош" и интернет-ритейлера "Юлмарт" Августа Мейера по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Бизнесмену вменяют два эпизода - хищение 1,428 млрд рублей и 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба городских судов.

Жена Мейера также является обвиняемой по уголовному делу. Следствие будет просить об избрании меры в виде домашнего ареста.

Сам Мейер через переводчика пояснил суду, что уголовное дело расследуется пять лет. Все это время он не пытался скрыться от следствия.

Следователь, обосновывая просьбу об аресте Мейера, заявил, что тот начал активные попытки отчуждения имущества.

Супруги Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, сообщал ранее "Коммерсант". Предприниматели, якобы, получили деньги на развитие бизнеса незадолго до краха компании.

Дело о хищении у Сбербанка средств в виде кредитов расследуется уже несколько лет. В 2017 году его фигурантом стал Дмитрий Косыгин – другой совладелец "Юлмарта".

Regnum напоминает, что в феврале 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал некогда крупного интернет-ретейлера "Юлмарт" банкротом спустя два года наблюдения. Общая задолженность перед кредиторами, согласно отчету временного управляющего, у "Юлмарта" составляла 6,26 млрд рублей.