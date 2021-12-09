Госдума во втором чтении одобрила законопроект о региональной власти

Госдума во втором чтении приняла с большим количеством поправок скандальный законопроект о региональной власти, внесенный сенатором Клишасом и депутатом Крашенинниковым.

Ко второму чтению было предложено более 400 поправок, часть из них снята в ходе обсуждений (было два рассмотрения в комитете ГД по законодательству и госстроительству, на Госсовете и "рассмотрение с экспертами"). Принято в итоге было более 150 поправок, отклонено – более 200.

По словам соавтора закона и по совместительству главы профильного комитета Госдумы Павла Крашенинникова, за месяц поступило 418 поправок, последние из – которых были внесены накануне ночью. Текст законопроекта существенно вырос: на 39 страниц выросла статья с перечислением документов, действие которых отменяется, также отдельно дан свод полномочий субъектов.

Основные изменения таковы:

"После бурных дискуссий мы пришли к выводу, что нужно указать все полномочия субъектов – их 170. До сегодняшнего дня все они указывались в разных актах или даже подзаконных актах. Получился свод полномочий. Устанавливается защита от сиюминутных, на потребу дня изменений: изменения в этот свод должен будет одобрить Госсовет", - пояснил Крашенинников.

Еще одна поправка устанавливает перечень руководителей региональных ведомств, которые должны согласовываться с федеральными ведомствами (например, министр финансов региона).

Сроки рассмотрения законопроектов, внесенных в Госдуму и направляемых для отзывов в регионы: срок рассылки остается 30 дней, но в исключительных случаях будет сокращен до 15 дней.

Наименование региональных органов: высший исполнительный орган не обязательно должен быть правительством, это решает устав региона; глава региона – может называться как угодно, но не президентом; заксобрания – могут называться как угодно, решает устав.

В сложносоставных регионах ("матрешках") сохраняется прежняя структура управления (Тюменская и Архангельская области).

Главы регионов могут отрешать от должности глав муниципалитетов за неэффективность, но эта процедура должна быть регламентирована в отдельном законе (который пока только готовится).

Также была принята поправка, принятие которой пытался остановить зампред фракции "Справедливая Россия – За правду" Олег Нилов: "Предлагаемая к принятию поправка обнуляет предел партийных списков в региональных заксобраниях. Может быть принято решение о том, что все депутаты – одномандатники. Предлагаем не распускать партийные фракции и не лишать партии возможности выдвигать свои партийные списки". Крашенинников на это ответил кратко: "Это компетенция субъекта и они решают, какая должна быть пропорция". В итоге поправка тоже была принята.