Пермский перинатальный центр получит новое оборудование

Пермский перинатальный центр получит новое оборудование. Об этом стало известно во время рабочей поездки в столицу края премьера Михаила Мишустина, сообщили Накануне.RU в Правительстве России.

"Вопрос будет решен, даже не сомневайтесь в этом. Это очень важно".

За 10-летие интенсивной работы имеющееся оборудование износилось. Больница нуждается в том числе в аппаратах ИВЛ, транспортных инкубаторах и аппаратах ультразвуковой диагностики. На эти цели медучреждению будет выделено 200 млн руб.

Напомним, в рабочей поездке также принимают участие вице-премьер Юрий Борисов, министр культуры Ольга Любимова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр финансов Антон Силуанов. В Перми Михаил Мишустин посетит ряд объектов социальной, культурной и производственной сфер. В программе председателя Правительства – совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Федеральные министры, прибывшие в Пермь раньше премьера, уже успели посетить несколько площадок. Мурашко – ГКП №7, Любимова – художественную галерею.