Масштабную помощь в обновлении травматолого-ортопедического отделения ОДКБ оказал фонд святой Екатерины

Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы было открыто сегодня после полугодового ремонта, передает корреспондент Накануне.RU. Значительная часть оборудования и специализированной новой мебели была приобретена и передана этому медуреждению Фондом святой Екатерины.

Открывали обновленный медицинский кластер торжественно. В церемонии участвовали заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов.

Важно отметить, что за год через травматологическое отделение ОДКБ проходит до шестисот пациентов, единовременно здесь могут получать высококвалифицированную медицинскую помощь 20 маленьких пациентов. Сюда поступают дети и подростки с самыми сложными случаями сколиоза и косолапости.

И с сегодняшнего дня в этом отделении имеется все необходимое для эффективной реабилитации после операции. А палаты обустроены так, чтобы родители могли присматривать за своими детьми.

«Сегодня много внимания уделяется тому, в каких условиях находятся пациенты, и их безопасности. И наше отделение — результат совместных усилий и государства в лице Министерства здравоохранения Свердловской области, которое выделило средства для проведения ремонтных работ. И, безусловно, Фонда святой Екатерины, который позволил приобрести нам современную мебель и организовать доступную среду. Уверен, что в таких условиях детки будут выздоравливать быстрее», — прокомментировал главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, соглашение о сотрудничестве между Фондом и ОДКБ было подписано в 2018 году. За это время было реализовано много совместных проектов, в том числе и подписано соглашение о строительстве пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии в Екатеринбурге.

«Ремонт в отделении выполнен в достаточно короткие сроки и на высоком уровне. Здесь светлые помещения и палаты с ультрасовременной системой климат-контроля вместе с очисткой воздуха. Детям здесь очень комфортно получать лечение. Мы довольны таким совместным результатом работы. И надеюсь, что в дальнейшем у нашего сотрудничества будут такие же замечательные плоды. В следующем году нас ожидает начало строительства реабилитационного центра деток после онкологии. Для нас это один из важнейших проектов», — отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что с весны 2020 года учредителями Фонда святой Екатерины — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем группы компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским — реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже более 2 млрд рублей.