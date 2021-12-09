09 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
фонд святой екатерины, андреев (2021) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Масштабную помощь в обновлении травматолого-ортопедического отделения ОДКБ оказал фонд святой Екатерины

Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы было открыто сегодня после полугодового ремонта, передает корреспондент Накануне.RU. Значительная часть оборудования и специализированной новой мебели была приобретена и передана этому медуреждению Фондом святой Екатерины.

Открывали обновленный медицинский кластер торжественно. В церемонии участвовали заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов.

фонд святой екатерины, андреев, ленточка(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Важно отметить, что за год через травматологическое отделение ОДКБ проходит до шестисот пациентов, единовременно здесь могут получать высококвалифицированную медицинскую помощь 20 маленьких пациентов. Сюда поступают дети и подростки с самыми сложными случаями сколиоза и косолапости.

больница, здравоохранение, рентгеновский снимок(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

И с сегодняшнего дня в этом отделении имеется все необходимое для эффективной реабилитации после операции. А палаты обустроены так, чтобы родители могли присматривать за своими детьми.

больница, здравоохранение, медицина(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Сегодня много внимания уделяется тому, в каких условиях находятся пациенты, и их безопасности. И наше отделение — результат совместных усилий и государства в лице Министерства здравоохранения Свердловской области, которое выделило средства для проведения ремонтных работ. И, безусловно, Фонда святой Екатерины, который позволил приобрести нам современную мебель и организовать доступную среду. Уверен, что в таких условиях детки будут выздоравливать быстрее», — прокомментировал главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов.

фонд святой екатерины, андреев(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, соглашение о сотрудничестве между Фондом и ОДКБ было подписано в 2018 году. За это время было реализовано много совместных проектов, в том числе и подписано соглашение о строительстве пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии в Екатеринбурге.

«Ремонт в отделении выполнен в достаточно короткие сроки и на высоком уровне. Здесь светлые помещения и палаты с ультрасовременной системой климат-контроля вместе с очисткой воздуха. Детям здесь очень комфортно получать лечение. Мы довольны таким совместным результатом работы. И надеюсь, что в дальнейшем у нашего сотрудничества будут такие же замечательные плоды. В следующем году нас ожидает начало строительства реабилитационного центра деток после онкологии. Для нас это один из важнейших проектов», — отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

александр андреев, фонд святой екатерины(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, что с весны 2020 года учредителями Фонда святой Екатерины — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем группы компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским — реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже более 2 млрд рублей.

Теги: фонд святой екатерины, александр андреев, козицын, алтушкин, симановский, одкб



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