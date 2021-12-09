Полиция Екатеринбурга изъяла свыше тонны спиртосодержащего суррогата

За три дня декабря полиция Екатеринбурга изъяла 1,3 тыс. литров суррогата спиртосодержащей продукции, из которых 294 литра - чистый этиловый спирт. Для этого сотрудники МВД, в рамках операции "Алкоголь", проверили около 40 тыс. местных киосков, павильонов, магазинов и кафе. Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, с 7 по 9 декабря было составлено семь административных протоколов по фактам различных правонарушений, связанных с нелегальной торговлей алкоголем.

"Как правило, незаконная реализация осуществлялась "из-под полы" в небольших торговых точках. При этом сам товар обычно был припрятан в подсобных помещениях или под прилавками. Стоит отметить, что продажа суррогата, а также нарушения правил торговли спиртным во многом вызваны спросом со стороны населения. В связи с этим, УМВД России по Екатеринбургу призывает граждан воздержаться от приобретения сомнительного алкоголя. Полиция также предупреждает об опасности отравления некачественными или вовсе не предназначенными для употребления напитками вплоть до летального исхода", - сообщили в УМВД.

Партия этилового спирта из более чем 30 флаконов была обнаружена и изъята полицейскими 8 декабря в Верх-Исетском районе. Правоохранители проводят проверку по факту возможных нарушений оборота алкогольной продукции.





В пресс-службе также напомнили об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот спиртного. В зависимости от нарушения штраф может достигать до 1 млн рублей. Ответственность за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, также предусматривает наказание, но уже в виде лишения свободы на срок до 10 лет.