09 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Нелегальная продажа спиртосодержащей продукции (2021) | Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга изъяла свыше тонны спиртосодержащего суррогата

За три дня декабря полиция Екатеринбурга изъяла 1,3 тыс. литров суррогата спиртосодержащей продукции, из которых 294 литра - чистый этиловый спирт. Для этого сотрудники МВД, в рамках операции "Алкоголь", проверили около 40 тыс. местных киосков, павильонов, магазинов и кафе. Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, с 7 по 9 декабря было составлено семь административных протоколов по фактам различных правонарушений, связанных с нелегальной торговлей алкоголем.

Нелегальная продажа спиртосодержащей продукции(2021)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

"Как правило, незаконная реализация осуществлялась "из-под полы" в небольших торговых точках. При этом сам товар обычно был припрятан в подсобных помещениях или под прилавками. Стоит отметить, что продажа суррогата, а также нарушения правил торговли спиртным во многом вызваны спросом со стороны населения. В связи с этим, УМВД России по Екатеринбургу призывает граждан воздержаться от приобретения сомнительного алкоголя. Полиция также предупреждает об опасности отравления некачественными или вовсе не предназначенными для употребления напитками вплоть до летального исхода", - сообщили в УМВД.

Партия этилового спирта из более чем 30 флаконов была обнаружена и изъята полицейскими 8 декабря в Верх-Исетском районе. Правоохранители проводят проверку по факту возможных нарушений оборота алкогольной продукции.

Нелегальная продажа спиртосодержащей продукции(2021)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД ЕкатеринбургаНелегальная продажа спиртосодержащей продукции(2021)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В пресс-службе также напомнили об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот спиртного. В зависимости от нарушения штраф может достигать до 1 млн рублей. Ответственность за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, также предусматривает наказание, но уже в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Теги: суррогат, спирт, алкоголь, проверка, полиция, Екатеринбург



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