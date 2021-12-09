09 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Павел Креков (2021) | Фото: Накануне.RU

Отказавшимся прививаться свердловским пенсионерам пообещали санкции

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил о возможных санкциях для пенсионеров, которые не хотят прививаться от коронавируса.
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Напомним, что обязательную вакцинацию среди населения региона старше 60 лет ввели в конце ноября. При этом буквально за несколько дней до нововведений тот же Креков уверял, что никакой обязательной вакцинации для свердловских пенсионеров не планируется.

"Действующий закон нам не позволяет ходить по домам и контролировать каждого человека соответствующей возрастной категории", - сетовал он.

Сегодня вице-губернатор пообещал, что "никакого наказания" для пожилых уральцев, отказавшихся делать прививку, пока что не будет.

"Что касается наказания, мы исходим из того, что люди, вступающие в возраст старше 60 лет, достаточно мудры, чтобы понять что-то разумом, а не через наказание. Тем более, такие очевидные вещи", - пояснил Креков.

Он добавил, что власти рассчитывают на сознательность граждан.

"Каких-либо санкций - пока - мы не предполагаем вводить. Кстати говоря, вакцинация этого возраста идет неплохо, мы сейчас подходим к рубежу в 60%. Если какие-то проблемы с этой вакцинацией будут возникать, тогда и будем думать, какие санкции использовать. А сейчас в этом необходимости нет", - заключил Павел Креков.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня было принято решение, что свердловские школьники вновь могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Это ограничение действовало с начала ноября.

Теги: Креков, пенсионеры, санкции



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