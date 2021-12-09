09 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Открытие пятой очереди в ТЦ Гринвич (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловские школьники вновь могут посещать ТЦ без взрослых

Школьникам Свердловской области разрешили посещать торговые центры без сопровождения родителей. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.
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Напомним, что из-за ситуации с ковидом с начала ноября уральские подростки, не достигшие 18 лет, не могли посещать ТЦ а также игровые и развлекательные зоны без сопровождения взрослых. Как заявил сегодня Креков, в связи с улучшением в регионе эпидситуации принято решение снять это ограничение.

"При этом мы усилим контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и особенно - в кинотеатрах", - предупредил он.

Вице-губернатор добавил, что рекомендации по проведению новогодних мероприятий не изменились. При этом он в очередной раз повторил, что никакой отмены системы QR-кодов для посещения общественных мест в регионе не планируется.

Напомним, что из-за введения кодов в Екатеринбурге значительно упал спрос на новогодние представления.

Теги: школьники, взрослые, ТЦ, Креков



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Ранее 02.11.2021 14:23 Мск Свердловским подросткам запретят посещать торговые центры без взрослых


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