Свердловские школьники вновь могут посещать ТЦ без взрослых

Школьникам Свердловской области разрешили посещать торговые центры без сопровождения родителей. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, что из-за ситуации с ковидом с начала ноября уральские подростки, не достигшие 18 лет, не могли посещать ТЦ а также игровые и развлекательные зоны без сопровождения взрослых. Как заявил сегодня Креков, в связи с улучшением в регионе эпидситуации принято решение снять это ограничение.

"При этом мы усилим контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и особенно - в кинотеатрах", - предупредил он.

Вице-губернатор добавил, что рекомендации по проведению новогодних мероприятий не изменились. При этом он в очередной раз повторил, что никакой отмены системы QR-кодов для посещения общественных мест в регионе не планируется.

Напомним, что из-за введения кодов в Екатеринбурге значительно упал спрос на новогодние представления.