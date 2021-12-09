Семьи погибших и пострадавшие при стрельбе в московском МФЦ получат компенсации: миллион и 500 тысяч

Семьям погибших в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" выплатят по 1 млн рублей. Такое решение принято правительством Москвы. Пострадавшие получат по 500 тыс. руб.

Кроме того, детей погибшего в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" обеспечат ежемесячными выплатами.

Напомним, 7 декабря мужчина зашёл в помещение МФЦ, расположенное на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. От полученных повреждений два человека погибли на месте. Другим пострадавшим, среди которых один несовершеннолетний ребёнок, оказывается медицинская помощь. Нападавший задержан.