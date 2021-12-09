Суд не станет рассматривать иск к Мишустину от осужденных за участие в митинге Навального

Суд Железнодорожного района Екатеринбурга не принял иск активистов Елены Парий и Виктора Балдина, осужденных за участие в митинге оппозиционера Алексея Навального. Иск подавался в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, однако рассматриваться он не будет по причине "иных оснований для отказа" - каких именно в пресс-службе суда обещали уточнить позже.

Напомним, что приговором суда, активистам были назначены обязательные работы. С решением Парий и Балдина не согласились, сославшись на постановление Конституционного суда от 2013 года. В нем утверждается, что обязательный труд по ст.20 КоАП РФ не может применяться в качестве подавления инакомыслия и политического воздействия, каковым активисты и считают приговор.

Напомним, что двух жителей Екатеринбурга - 21-летнего Алексея Конькова и 23-летнего Кирилла Кудрина приговорили к сроку 10 и 8 месяцев соответственно в колонии-поселении по делу о брошенных в сотрудников ОМОН гранате и дымовой шашке на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Оба фигуранта дела осуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".