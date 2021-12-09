Певицу Марину Хлебникову перевели в палату после 20 дней в реанимации

Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщается на странице артистки в Instagram.

"Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. К Марине до сих пор не пускают никого кроме родных, и нельзя ничего передать (с этим строго), поэтому наберитесь терпения, Марина сама выскажется по поводу этой ситуации когда сочтёт это нужным и возможным", - говорится в сообщении.

Напомним, артистка серьезно пострадала в пожаре 19 ноября, который произошел в ее двухуровневой квартире на улице Ратной.