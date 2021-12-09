09 Декабря 2021
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Общество Москва
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Попова, владеющая патентом на вакцину от коронавируса, считает, что штамм омикрон не менее опасен

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, входящая в число разработчиков вакцины ЭпиВакКорона, считает, что достоверных данных о меньшей опасности штамма омикрон нет. Ранее об ослаблении коронавируса в омикроне говорила, например, ВОЗ.

"Мне очень хочется так думать тоже, но пока абсолютно достоверных данных, которые подтвердили бы любую из этих гипотез, у нас нет. Ориентируемся только на то, в чем абсолютно уверены", - сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли "омикрон" будет менее опасным.

Она отметила, что вакцины в той или иной мере защищают от коронавируса, данные о том, в большей или меньшей степени они защищают от "омикрона", скоро появятся, приводит слова чиновницы РИА Новости.

Ранее, напомним, появилась информация, что Попова указана в числе авторов и владельцев патента на российскую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона". Однако Госдума и Правительство посчитали, что личной заинтересованности в максимальной вакцинации и конфликта интересов в данной ситуации нет.

Теги: эпиваккорона, омикрон, анна попова, коронавирус



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