09 Декабря 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Строительство моста возле станции в Белоярском (2021) | Фото: источник Накануне.RU

"До чего капитализм довел!": на Урале жители не могут дойти до станции из-за стройки моста

На Среднем Урале жители деревни Поварня, что в Белоярском городском округе, не могут нормально дойти до станции, чтобы уехать на электричке. Причиной стало строительство моста через железнодорожный переезд. Власти в ответ на многочисленные запросы лишь разводят руками.
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Как рассказал Накануне.RU один из местных жителей, после того, как началось строительство путепровода, был перекрыт подход к электричке и выезд с одной из улиц. При этом пешеходную узкую улицу обозначили как путь выезда на главную дорогу.

"Хотя это даже не улица, это тропа через ров между домами - с мостиком для пешеходов через канаву с ручейком", - говорят жители.

Люди направили запрос в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. В ответ им пришло письмо (имеется в распоряжении редакции), что все работы идут по проекту.

"И их согласовали все, и Белоярка (администрация городского округа, - прим. ред.) тоже. А по поводу подхода к электричке пишут, что этот подход должен строиться за счет муниципалитета. А там ни сном, ни духом про это", - рассказывает местный житель.

По его словам, сейчас, чтобы пройти к электричке, люди ходят по строительной площадке - прямо через валуны, ямы и работающую технику. А маломобильным гражданам вообще никак не пройти.

"При этом все поля в округе распроданы и в частных руках, а подход к электричке можно построить только через это поле. Вот до чего капитализм довел!", - не скрывает эмоций житель деревни.

Как следует из ответа Минтранса, ограничения в связи со строительством путепровода продлятся до конца 2023 года. При этом в письме откровенно говорится, что никаких общественных слушаний по проекту не проводилось, так как закон этого и не требует.

Уральцы обратились в местную управу с просьбой принять меры. После этого чиновники направили обращение в адрес руководства управления автодорог Свердловской области (также есть в распоряжении Накануне.RU). В нем они попросили внести изменения в проектно-сметную документацию для обеспечения прохода к станции.

"Жители деревни Поварня и Новая Поварня продолжают ходить к станции по месту строительства путепровода, что создает опасность производства строительных работ и угрозу жизни людей, так как стройплощадка не огорожена", - говорится в обращении.

О реакции дорожников на сегодняшний день неизвестно. Мы продолжим следить за развитием ситуации.

Теги: станция, мост, деревня, строительство



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