Председателем челябинского облизбиркома избран Евгений Голицын

Председателем избирательной комиссии Челябинской области избран заместитель губернатора Евгений Голицын. Такое решение принято на первом организационном заседании комиссии, передает корреспондент Накануне.RU.

За Голицына проголосовали 14 членов избирательной комиссии.

Заместителем председателя облизбиркома стал юрист регионального исполкома "Единой России" Артем Миронов, а секретарем комиссии – Наталья Гавриш, которая до 2016 года уже занимала эту должность.

Напомним, 3 декабря ЦИК РФ поддержала кандидатуру вице-губернатора Челябинской области Евгения Голицына на пост председателя избирательной комиссии региона.

В октябре 2019 года Алексей Текслер упразднил должность заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, которую занимал Евгений Голицын. Он стал заместителем губернатора региона, который курирует работу муниципалитетов.