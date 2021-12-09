Педофила-рецидивиста, изнасиловавшего и убившего девочку в Нижегородской области, приговорили к 24 годам "особой" зоны

Нижегородца, надругавшегося и убившего девочку, приговорили к 24 годам изоляции от общества в колонии особого режима, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения такого приговора. Напомним, по версии следствия, 49-летний мужчина 13 мая 2021 года на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино Нижегородской области. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую малолетнюю девочку. В лесополосе поселка мужчина напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. Затем с целью скрыть совершенное преступление убил потерпевшую, нанеся смертельные ножевые ранения, от которых девочка скончалась на месте происшествия. После этого подсудимый скрылся с места преступления.

Как установили следователи СК, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом деянии фигурант признал в полном объеме. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбывании в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.