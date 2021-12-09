09 Декабря 2021
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Владимир Путин Джо Байден (2021) | Фото: пресс-служба Кремля

"Путина впервые услышали": в Госдуме заявили о сдвиге в российско-американских отношениях

В Госдуме считают, что ситуация в российско-американских отношениях после встречи Байдена и Путина сдвинулась с мертвой точки.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил: "Встреча Путина и Байдена примечательна тем, что Путина впервые услышали. Байден выступил с заявлением, что США не собираются использовать силу на Украине в одностороннем порядке. И Байден обсудит с партнерами по НАТО обеспокоенности Путина".

Никонов считает, что залог успеха в том, что Байден представляет демократов: "Если бы такое сказал Трамп, его бы подвергли импичменту. А значит, что-то такое происходит в наших двусторонних отношениях, что приводит к сдвигу, изменения налицо".

Теги: владимир путин, вячеслав никонов, джо байден, сша, отношения



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